Нідерланди – Аргентина: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу Мундіалю в Катарі

Команди визначать одного з чотирьох півфіналістів чемпіонату світу, інформує ZN.ua.

Нідерланди – Аргентина: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу Мундіалю в Катарі
Мессі проводить свій останній ЧС у кар'єрі
© Selecci?n Argentina

У п'ятницю, 9 жовтня, у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі зустрінуться збірні Нідерландів та Аргентини.

Букмекери не бачать явного фаворита поєдинку, але віддають перевагу аргентинцям. Коефіцієнт на перемогу Лео Мессі та компанії в основний час становить 2,26, на нічию – 3,20, а на перемогу нідерландців – 3,65.

Прохід аргентинців до півфіналу з урахуванням можливих овертаймів та серії пенальті оцінено коефіцієнтом 1,63, а Нідерландів – 2,37.

Найімовірнішим точним рахунком гри аналітики вважають перемогу Аргентини 1:0 з коефіцієнтом 6,10.


Данило Слесь, ZN.ua





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