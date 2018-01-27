МОК внимательно будет следить, как будут себя называть Олимпийские спортсмены из РоSSии

Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения, которых должны придерживаться роSSийские спортсмены и другие члены делегации на Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба организации.

В правилах указано, что спортсмены должны с уважением относиться к решению исполкома МОК и понимать, что будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн. Кроме того, можно использовать только аббревиатуры OAR (Olympic athlete of Russia — олимпийский атлет из РоSSии) или ОСР (Олимпийские спортсмены из РоSSии) — как в публичных выступлениях, так и в социальных сетях.

За соблюдением этих правил будет следить рабочая группа МОК, которая предоставит комиссии МОК отчет о происходившем на Олимпиаде. Соблюдение правил будет принято во внимание, когда будет решаться вопрос о восстановлении членства Олимпийского комитета РоSSии в МОК. Также эта рабочая группа определит окончательный состав роSSийской делегации, которая сможет поехать на Олимпиаду.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте в АнтхольцеМартен Фуркад одержал победу в масс-старте в Антхольце
Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво» Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво»
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Марта Костюк: с Элиной не смогла себя переборотьМарта Костюк: с Элиной не смогла себя перебороть
Жданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборнойЖданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборной
Гвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. ФутболГвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. Футбол
Цымбалюк: не задумываемся, что из себя представляет Корона. ФутболЦымбалюк: не задумываемся, что из себя представляет Корона. Футбол
Комиссия МОК сократила на 111 человек список атлетов РоSSии на ОлимпиадуКомиссия МОК сократила на 111 человек список атлетов РоSSии на Олимпиаду
Спортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в ПхенчханеСпортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в Пхенчхане
Украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимнюю ОлимпиадуУкраинские спортсмены получили 21 лицензию на зимнюю Олимпиаду
Хацкевич: Процентов 80 работы на сборе будет с мячами. ФутболХацкевич: Процентов 80 работы на сборе будет с мячами. Футбол
Украина впервые будет представлена в скелетоне на ОлимпиадеУкраина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде
Обамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрпризОбамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрприз
Последние новости
Подгружаем последние новости