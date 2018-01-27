МОК внимательно будет следить, как будут себя называть Олимпийские спортсмены из РоSSии

Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения, которых должны придерживаться роSSийские спортсмены и другие члены делегации на Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба организации.

В правилах указано, что спортсмены должны с уважением относиться к решению исполкома МОК и понимать, что будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн. Кроме того, можно использовать только аббревиатуры OAR (Olympic athlete of Russia — олимпийский атлет из РоSSии) или ОСР (Олимпийские спортсмены из РоSSии) — как в публичных выступлениях, так и в социальных сетях.

За соблюдением этих правил будет следить рабочая группа МОК, которая предоставит комиссии МОК отчет о происходившем на Олимпиаде. Соблюдение правил будет принято во внимание, когда будет решаться вопрос о восстановлении членства Олимпийского комитета РоSSии в МОК. Также эта рабочая группа определит окончательный состав роSSийской делегации, которая сможет поехать на Олимпиаду.