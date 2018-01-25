БИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины

БИПА-Одесса уступила в овертайме с минимальной разницей "Черкасским Мавпам" во втором матче 1/4 финала Кубка Украины - 78:79.

Хозяева сразу начали мощно. Танскли открыл счет точным трехочковым, а затем одесситы уже вели - 7:0. Впрочем, Черкассы оправдали надежды на ожесточенную игру. Липовцев, Бояркин и Конев остановили в середине стартовой четверти попытки одесситов стремительно наращивать очковое преимущество.

Однако, пытаясь действовать максимально быстро и эффективно, хозяева в начале второй четверти увеличили разницу в свою пользу до 16 очков. Вместе с первым матчем это были существенные 20 очков. Гости вовсе не желали с этим мириться. Липовцев стремительным прорывом начал спурт 11:0. Ситуация выровнялась, на какой-то момент даже сравнялся счет. Впрочем, на большой перерыв одесситы все же обеспечили 7 очков преимущества. Гостям в первой половине помогли попадания из-за дуги, по которым они превзошли хозяев.

С возобновлением борьбы после перерыва ожесточенный характер игры не изменился. Гости сумели за четверть снова ликвидировать разницу в счете матча. Впрочем Артамонов все же сделал для хозяев минимальное двухочковое преимущество перед заключительной 10-минуткой.

"Черкасские Мавпы" начали ее точной атакой Джурича - 56:56. Снова хозяев вывел вперед трехочковым Прокопенко. Гости снова настойчиво стали отыгрывать отставание. Вскоре за перебор фолов площадку покинул Джурич. Однако это не расстроило игру "Мавп". К середине заключительной четверти гости имели 6 очков преимущества в матче, которая уже устраивала их в общем итоге.

На заключительных минутах на фоне усталости у соперников увеличилось ошибок. И все же Тищенко попал трехочковый, который выровнял положение команд по сумме двух матчей. Однако через мгновение одесситы не сдержали прорыв Кольченко - "Мавпы" снова получили преимущество. Одесситов снова спас трехочковый - за 70 секунд попал Артамонов. "Мавпы" молниеносно ответили выпадом Дэвиса. Зато Артамонов реализовал лишь один из двух штрафных. Поэтому ситуация снова выровнялась за 43 секунды до конца основного игрового времени. Но за это время ничего не изменилось - овертайм.

Гости начали овертайм с обнадеживающих результативных атак Дэвиса: +8 давали неплохие шансы на общий успех. Но Артамонов с Нофлетом снова выровняли положение. Кобец не попал трехочковый, а тот же Нофлет окончательно сократил разницу. Отчаянная попытка Беллфилда перевести поединок во второй овертайм оказалась неудачной.

Минимальное поражение вывело одесситов в Финал четырех, где также сыграют "Химик", "Авантаж-Политехник" и "Днепр".

БИПА-Одесса – Черкасские Мавпы – 78:79

БИПА-Одесса: Танксли (19 + 4 подбора), Артамонов (16 + 8 передач); Нофлет (14 + 5 подборов).

Черкасские Мавпы: Кобец (14 + 4 подбора).

Перший матч – 91:87