Южнокорейский тренер был отстранен за удар олимпийской чемпионки

Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку был отстранен от работы за удар спортсменки. Это произошло за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Имя провинившегося специалиста не сообщается. Он полностью сознался в инциденте и то, что нанес удар олимпийской чемпионке Сим Сок Хи, сообщает агентство "Ренхап".

20-летняя Хи выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Сочи-2014 в эстафете на 3000 метров, а также "серебро" на полторы тысячи метров и "бронзу" на километровке. В 2014 году Сим Сок Хи стала четырехкратной чемпионкой мира.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане пройдут с 10 по 22 февраля в ледовом зале "Кёнпхо". В рамках соревнований будет разыграно восемь комплектов наград, поровну среди мужчин и женщин.