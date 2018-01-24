Australian Open: Федерер стал последним полуфиналистом

Швейцарец Роджер Федерер замкнул квартет полуфиналистов Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Вторая ракетка турнира Федерер довольно легко нанес поражение чеху Томашу Бердыху, имевшего 19-й номер посева, со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели два часа с четвертью.

Соперником Федерера по полуфиналу станет Чхун Хен из Южной Кореи, а в другом матче, напомним, сыграют хорват Марин Чилич и британец Кайл Эдмунд.

Также напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира. В четвертьфинальном поединке украинка встречалась с Элизе Мертенс из Бельгии, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, и уступила 4:6, 0:6.


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