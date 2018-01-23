Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  

В центральном матче тура на обновленной арене «Айсберг» третья команда чемпионата при сумасшедшей поддержке своих болельщиков не сумела навязать борьбу лидеру.

Воскресенье. Кременчуг. ЛА "Айсберг". "Кременчуг" - "Донбасс" - 0:4. Опасный момент у ворот гостей. Фото: uhl.com.ua

КРЕМЕНЧУГ - ДОНБАСС - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Лялька, 18:13 - 0:1. Костиков, бол., 26:49 - 0:2. Коваленко (Лялька), 34:13 - 0:3. Свищев (Ворона), 59:20 - 0:4.

«Кременчуг»: Власенко (Петленко, 34:35). Грицких - Роганов, Чернышенко - Красильников - Бойков; Козачук - Боевых, Алексанян-Петрович - Шах - Рубан; Горлушко - Савицкий, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин; Наливайко, Полищук - Крюченкин - Ефимочкин.

«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Александров - Матвиенко, Денискин - Кузьмик - Коренчук; Игнатенко - Ордынский, Лялька - Захаров - Костиков; Григорьев - Фирсов, Мостовой - Коваленко - Новиков; Шпак - Влад, Ворона - Мазур - Свищев.

Броски: 16 - 24.

Штраф: 8 - 8.

21 января. Кременчуг. ЛА «Айсберг».

На обновленной арене «Айсберг» игра с чемпионом и нынешним лидером - «Донбассом» в Кременчуге вызвала небывалый ажиотаж. Матч решили посетить первый заместитель председателя Полтавской ОГА, народный депутат Андрей Песоцкий и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Перед началом перед болельщиками они выступили с речью и символически вбросили шайбу.

Со старта вперед побежали гости, и два момента упустил Виктор Захаров. Но «Кременчуг», которого неистово поддерживала публика, и не думал сидеть у своих ворот. Подопечные Александра Савицкого при малейшей возможности бросали, так что Богдану Дьяченко скучать не приходилось. Скорости и были такими высокими, а страсти накаленными, что вскоре едва ли не в рукопашную сошлись Виталий Лялька с Иоанном Рогановым, но тогда вовремя к стычке поспели арбитры и боя не получилось. «Кременчуг» продолжал наседать, но пробить Дъяченко не удавалось.

А вот «Донбассу» незадолго до конца периода удалось забросить. Блестяще сыграл Лялька. Выехав из-за ворот и развернувшись, он бросил. Диск хоть и летел несильно, но проскользнул сквозь щитков Власенко - 0:1. Тут же хозяева имели шанс отыграться. С пятака весьма опасно бросал Антон Рубан, но и здесь вратарь гостей был на высоте.

В дебюте второй двадцатиминутки «Донбасс» имел ощутимое превосходство, но сначала момент упустил Илья Коренчук, а затем выход один на один не реализовал Захаров. Штурм ворот хозяев закончился удалением Артема Шиманского, после чего донетчане забросили вторую шайбу. За воротами соперников Александр Костиков отвоевал шайбу у защитника, выехал на пятак и бросил в незащищенный ближний от себя угол - 0:2.

После пропущенной шайбы болельщики опять погнали свою команду вперед, однако моменты создавал «Донбасс». В очередной раз у ворот «Кременчуга» сплоховал Захаров…

Тем не менее, гости сумели забросить третью шайбу. Форварды донетчан выманили на себя Власенко , что дало возможность Никите Коваленко бросать в пустые ворота - 0:3. Эта ошибка для Виталия обошлась слишком дорого - почти ту же он уступил место в рамке его Никите Петленко. Едва вступив в игру , он сразу же в двух эпизодах выручил команду.

Имея преимущество в две шайбы, гости играли раскрепощенно и продолжали созидать впереди. После броска Александра Костикова шайба в считанных сантиметрах просвистела над перекладиной, а потом шайбу забросил Ярослав Свищев и если бы не арбитры, посчитавшие, что были сдвинуты ворота, то вопрос о победителе был бы снят окончательно. Хотя ситуацию «Донбасс» контролировал плотно. В середине периода после грубой ошибки Петленко, едва не забросил все тот же Свищев. Но очевидно, что он не ожидал такой щедрости от Никиты, поэтому и упустил шанс. Но в самой концовке донетчане достигли своего, когда Алексей Ворона поразил пустые ворота оппонентов - 0:4.

В нынешнем сезоне «Донбасс» добыл уже седьмую победу над «Кременчугом» и продолжает обновлять рекорды чемпионатов Украины. Что же касается подопечных Александра Савицкого, то уже завтра они будут принимать «Белый Барс». Это матч за второе место в регулярном чемпионате, в случае поражения, белоцерковцев будет уже не достать.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Получилась хорошая и боевая игра . Было видно, что обе команды проделали большой объем работы. Мы неважно начали, поэтому пришлось перестраиваться и со второго периода нащупали игру , забросили хорошие рабочие шайбы и выиграли матч. Богдан Дьяченко - молодец, в нескольких эпизодах он спас, но отработала вся команда - что защитники, что нападающие. Нападающие забросили, Богдан не пропустил - все как надо. На этой арене прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам «Кременчуга», спасибо руководству, что улучшили условия. Все здорово, нам все понравилось.

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Наши ребята старались до последнего, они пытались забросить, но сегодня был не наш день. Да и хорошо отстоял Богдан Дьяченко. Возможно, нам не хватило смелости, хотя за старание могу только команду похвалить. У нас было достаточно хороших моментов, но, еще раз подчеркну - вратарь у «Донбасса» сегодня отыграл отлично. Возможно, у наших игроков еще не хватает мастерства - вроде и моменты стопроцентные, но бросок то в живот, то шайбу передерживали - если бы мы их использовали, было бы намного легче.

ДИНАМО - ВОЛКИ - 10:5 (3:3, 6:0, 1:2)

Голы: Худяков, 1:59 - 1:0. Чердак (Лисин, Олейник), 3:07 - 2:0. Овчинников (бол., Шахов, Шапиро), 4:47 - 2:1. Праведный, 6:15 - 3:1. Шапиро (Шахов, Забулонов), 7:17 - 3:2. Бугаев (Овчинников), 9:24 - 3:3. Друбецкой (бол., Максименко, Чердак), 26:32 - 4:3. Скребела (Гребенкин), 27:59 - 5:3. Чердак, 28:59 - 6:3. Халин (бол., Олейник, Чердак), 31:58 - 7:3. Чердак (Максименко), 33:58 - 8:3. Ступницкий (Колядинский), 35:16 - 9:3. Овчинников (Шапиро), 41:28 - 9:4. Черемнов, 54:51 - 9:5. Сиротенко (Чердак), 54:29 - 10:5.

Вратари: Гурко - Гордюшин (Кожевников, 31:58).

20 января. Харьков. «Салтовский лед.

В последнее время наставник «Динамо» Александр Сеуканд то и дело сетовал по поводу игры защитников. Не стал исключением и поединок с явным аутсайдером чемпионата «Волками». Шутка ли - еще до первого перерыва в ворота харьковчан влетели три шайбы, а всего динамовцы пропустили пять. В итоге «Динамо» победило с двузначным счетом, но от этого поклонникам, да и самому Сеуканду не легче.

Рафаил УМЯРОВ, главный тренер «Волков»:

- Мы провалили второй период, где не хватило порядка и правильной игры . На нас сказался 11-часовой переезд, ведь мы прибыли в Харьков перед самым началом матча и даже не разминались. Я сказал ребятам, что будет тяжело, но нужно уметь себя пересиливать. Играйте правильно в зону, если начнете с ними бегать, то они будут вас отрезать, то, что в итоге и получилось. А поначалу более-менее мы играли в своих зонах, встречали… Нас подвел вот длинный тур, две игры с «Динамо», и сразу с «Донбассом». Многие подсели, появились травмы, поэтому пришлось убрать звено, которое играет в юношеском чемпионате.

Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:

- Независимо от результата нас всегда поддерживают болельщики, за что мы им благодарны. Я говорю ребятам: при такой поддержке, грех болельщиков не порадовать. Пусть не результатом, пусть игрой, самоотдачей. Вот это - самое главное. Иногда даже мне, старому, хочется выйти на лед. Если говорить об игре , то опять все бросились догонять Владимира Чердака. Повторюсь, команды равные и недонастрой приносит отрицательный результат. Поэтому, ничего нового сказать здесь не могу.

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - БЕЛЫЙ БАРС - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Даниленко, 4:47 - 0:1. Толстушко (бол., Генералов, Сирченко), 11:23 - 1:1. Даниленко (бол., Ядловский, Ромащенко), 49:53 - 1:2. Куцевич (бол., Табашник, Люльчук), 59:39 - 1:3.

Вратари: Вязовов - Люльчук.

20 января. Новояворовск. Ледовая арена.

«Галицкие львы» дали бой одному из лидеров. Во время борьбы за второе место в регулярном чемпионате «Белому Барсу» очки терять нельзя, поэтому гости приехали на Западную Украину побеждать.

Накануне белоцерковцы внесли изменения в заявку. В частности, клуб отказался от услуг Ильи Сеника, который в нынешнем сезоне в 24 матчах забросил три шайбы и отдал столько же передач. Вместе с тем, «барсы» вернули в состав Александра Найденова, уже выступавшего в белоцерковской команде. Последний матч форвард провел 29 ноября, а всего в 19 играх отличился двумя заброшенными шайбами.

Что же касается самой игры , то уже на первых минутах Дмитрий Даниленко открыл счет, но в середине периода Всеволод Толстушко реализовал большинство - 1:1.

Ничейный счет продержался вплоть до середины заключительного периода. Сначала дубль оформил Даниленко, а потом Владислав Куцевич забросил в пустые ворота - 1:3.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

И В ВО ПО П Ш О

1. Донбасс 29 29 0 0 0 192-44 87

2. Белый Барс 29 21 0 3 5 154-71 66

3. Кременчуг 27 14 2 1 10 108-94 47

4. Динамо 28 11 1 0 16 119-117 35

5. Галицкие Львы 28 5 1 0 22 61-141 17

6. Волки 29 1 0 0 28 59-226 3