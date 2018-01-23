Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  

В центральном матче тура на обновленной арене «Айсберг» третья команда чемпионата при сумасшедшей поддержке своих болельщиков не сумела навязать борьбу лидеру.
 
Фото Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)
Воскресенье. Кременчуг. ЛА "Айсберг". "Кременчуг" - "Донбасс" - 0:4. Опасный момент у ворот гостей. Фото: uhl.com.ua
КРЕМЕНЧУГ - ДОНБАСС - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
 
Голы: Лялька, 18:13 - 0:1. Костиков, бол., 26:49 - 0:2. Коваленко (Лялька), 34:13 - 0:3. Свищев (Ворона), 59:20 - 0:4.
 
«Кременчуг»: Власенко (Петленко, 34:35). Грицких - Роганов, Чернышенко - Красильников - Бойков; Козачук - Боевых, Алексанян-Петрович - Шах - Рубан; Горлушко - Савицкий, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин; Наливайко, Полищук - Крюченкин - Ефимочкин.
 
«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Александров - Матвиенко, Денискин - Кузьмик - Коренчук; Игнатенко - Ордынский, Лялька - Захаров - Костиков; Григорьев - Фирсов, Мостовой - Коваленко - Новиков; Шпак - Влад, Ворона - Мазур - Свищев.
 
Броски: 16 - 24.
 
Штраф: 8 - 8.
 
21 января. Кременчуг. ЛА «Айсберг». 
 
На обновленной арене «Айсберг» игра с чемпионом и нынешним лидером - «Донбассом» в Кременчуге вызвала небывалый ажиотаж. Матч решили посетить первый заместитель председателя Полтавской ОГА, народный депутат Андрей Песоцкий и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Перед началом перед болельщиками они выступили с речью и символически вбросили шайбу.
 
Со старта вперед побежали гости, и два момента упустил Виктор Захаров. Но «Кременчуг», которого неистово поддерживала публика, и не думал сидеть у своих ворот. Подопечные Александра Савицкого при малейшей возможности бросали, так что Богдану Дьяченко скучать не приходилось. Скорости и были такими высокими, а страсти накаленными, что вскоре едва ли не в рукопашную сошлись Виталий Лялька с Иоанном Рогановым, но тогда вовремя к стычке поспели арбитры и боя не получилось. «Кременчуг» продолжал наседать, но пробить Дъяченко не удавалось.
 
А вот «Донбассу» незадолго до конца периода удалось забросить. Блестяще сыграл Лялька. Выехав из-за ворот и развернувшись, он бросил. Диск хоть и летел несильно, но проскользнул сквозь щитков Власенко - 0:1. Тут же хозяева имели шанс отыграться. С пятака весьма опасно бросал Антон Рубан, но и здесь вратарь гостей был на высоте.
 
В дебюте второй двадцатиминутки «Донбасс» имел ощутимое превосходство, но сначала момент упустил Илья Коренчук, а затем выход один на один не реализовал Захаров. Штурм ворот хозяев закончился удалением Артема Шиманского, после чего донетчане забросили вторую шайбу. За воротами соперников Александр Костиков отвоевал шайбу у защитника, выехал на пятак и бросил в незащищенный ближний от себя угол - 0:2.
 
После пропущенной шайбы болельщики опять погнали свою команду вперед, однако моменты создавал «Донбасс». В очередной раз у ворот «Кременчуга» сплоховал Захаров… 
Тем не менее, гости сумели забросить третью шайбу. Форварды донетчан выманили на себя Власенко, что дало возможность Никите Коваленко бросать в пустые ворота - 0:3. Эта ошибка для Виталия обошлась слишком дорого - почти ту же он уступил место в рамке его Никите Петленко. Едва вступив в игру, он сразу же в двух эпизодах выручил команду.
 
Имея преимущество в две шайбы, гости играли раскрепощенно и продолжали созидать впереди. После броска Александра Костикова шайба в считанных сантиметрах просвистела над перекладиной, а потом шайбу забросил Ярослав Свищев и если бы не арбитры, посчитавшие, что были сдвинуты ворота, то вопрос о победителе был бы снят окончательно. Хотя ситуацию «Донбасс» контролировал плотно. В середине периода после грубой ошибки Петленко, едва не забросил все тот же Свищев. Но очевидно, что он не ожидал такой щедрости от Никиты, поэтому и упустил шанс. Но в самой концовке донетчане достигли своего, когда Алексей Ворона поразил пустые ворота оппонентов - 0:4.
 
В нынешнем сезоне «Донбасс» добыл уже седьмую победу над «Кременчугом» и продолжает обновлять рекорды чемпионатов Украины. Что же касается подопечных Александра Савицкого, то уже завтра они будут принимать «Белый Барс». Это матч за второе место в регулярном чемпионате, в случае поражения, белоцерковцев будет уже не достать.
 
 
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
 
- Получилась хорошая и боевая игра. Было видно, что обе команды проделали большой объем работы. Мы неважно начали, поэтому пришлось перестраиваться и со второго периода нащупали игру, забросили хорошие рабочие шайбы и выиграли матч. Богдан Дьяченко - молодец, в нескольких эпизодах он спас, но отработала вся команда - что защитники, что нападающие. Нападающие забросили, Богдан не пропустил - все как надо. На этой арене прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам «Кременчуга», спасибо руководству, что улучшили условия. Все здорово, нам все понравилось.
 
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
 
- Наши ребята старались до последнего, они пытались забросить, но сегодня был не наш день. Да и хорошо отстоял Богдан Дьяченко. Возможно, нам не хватило смелости, хотя за старание могу только команду похвалить. У нас было достаточно хороших моментов, но, еще раз подчеркну - вратарь у «Донбасса» сегодня отыграл отлично. Возможно, у наших игроков еще не хватает мастерства - вроде и моменты стопроцентные, но бросок то в живот, то шайбу передерживали - если бы мы их использовали, было бы намного легче. 
 
ДИНАМО - ВОЛКИ - 10:5 (3:3, 6:0, 1:2)
 
Голы: Худяков, 1:59 - 1:0. Чердак (Лисин, Олейник), 3:07 - 2:0. Овчинников (бол., Шахов, Шапиро), 4:47 - 2:1. Праведный, 6:15 - 3:1. Шапиро (Шахов, Забулонов), 7:17 - 3:2. Бугаев (Овчинников), 9:24 - 3:3. Друбецкой (бол., Максименко, Чердак), 26:32 - 4:3. Скребела (Гребенкин), 27:59 - 5:3. Чердак, 28:59 - 6:3. Халин (бол., Олейник, Чердак), 31:58 - 7:3. Чердак (Максименко), 33:58 - 8:3. Ступницкий (Колядинский), 35:16 - 9:3. Овчинников (Шапиро), 41:28 - 9:4. Черемнов, 54:51 - 9:5. Сиротенко (Чердак), 54:29 - 10:5.
 
Вратари: Гурко - Гордюшин (Кожевников, 31:58). 
 
20 января. Харьков. «Салтовский лед.
 
В последнее время наставник «Динамо» Александр Сеуканд то и дело сетовал по поводу игры защитников. Не стал исключением и поединок с явным аутсайдером чемпионата «Волками». Шутка ли - еще до первого перерыва в ворота харьковчан влетели три шайбы, а всего динамовцы пропустили пять. В итоге «Динамо» победило с двузначным счетом, но от этого поклонникам, да и самому Сеуканду не легче.
 
Рафаил УМЯРОВ, главный тренер «Волков»:
 
- Мы провалили второй период, где не хватило порядка и правильной игры. На нас сказался 11-часовой переезд, ведь мы прибыли в Харьков перед самым началом матча и даже не разминались. Я сказал ребятам, что будет тяжело, но нужно уметь себя пересиливать. Играйте правильно в зону, если начнете с ними бегать, то они будут вас отрезать, то, что в итоге и получилось. А поначалу более-менее мы играли в своих зонах, встречали… Нас подвел вот длинный тур, две игры с «Динамо», и сразу с «Донбассом». Многие подсели, появились травмы, поэтому пришлось убрать звено, которое играет в юношеском чемпионате. 
 
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
 
- Независимо от результата нас всегда поддерживают болельщики, за что мы им благодарны. Я говорю ребятам: при такой поддержке, грех болельщиков не порадовать. Пусть не результатом, пусть игрой, самоотдачей. Вот это - самое главное. Иногда даже мне, старому, хочется выйти на лед. Если говорить об игре, то опять все бросились догонять Владимира Чердака. Повторюсь, команды равные и недонастрой приносит отрицательный результат. Поэтому, ничего нового сказать здесь не могу.
 
ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - БЕЛЫЙ БАРС - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
 
Голы: Даниленко, 4:47 - 0:1. Толстушко (бол., Генералов, Сирченко), 11:23 - 1:1. Даниленко (бол., Ядловский, Ромащенко), 49:53 - 1:2. Куцевич (бол., Табашник, Люльчук), 59:39 - 1:3.
 
Вратари: Вязовов - Люльчук. 
 
20 января. Новояворовск. Ледовая арена.
 
«Галицкие львы» дали бой одному из лидеров. Во время борьбы за второе место в регулярном чемпионате «Белому Барсу» очки терять нельзя, поэтому гости приехали на Западную Украину побеждать. 
 
Накануне белоцерковцы внесли изменения в заявку. В частности, клуб отказался от услуг Ильи Сеника, который в нынешнем сезоне в 24 матчах забросил три шайбы и отдал столько же передач. Вместе с тем, «барсы» вернули в состав Александра Найденова, уже выступавшего в белоцерковской команде. Последний матч форвард провел 29 ноября, а всего в 19 играх отличился двумя заброшенными шайбами.
 
Что же касается самой игры, то уже на первых минутах Дмитрий Даниленко открыл счет, но в середине периода Всеволод Толстушко реализовал большинство - 1:1.
 
Ничейный счет продержался вплоть до середины заключительного периода. Сначала дубль оформил Даниленко, а потом Владислав Куцевич забросил в пустые ворота - 1:3.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Донбасс 29 29 0 0 0 192-44 87
 
2. Белый Барс 29 21 0 3 5 154-71 66
 
3. Кременчуг 27 14 2 1 10 108-94 47
 
4. Динамо 28 11 1 0 16 119-117 35
 
5. Галицкие Львы 28 5 1 0 22 61-141 17
 
6. Волки 29 1 0 0 28 59-226 3
 
30-й тур, 23 января: Волки - Донбасс. 24 января: Кременчуг - Белый Барс. 25 января: Динамо - Галицкие львы. 


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