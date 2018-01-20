Василий Ломаченко стал боксером года по версии BWAA

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) подвела итоги 2017 года. В номинации "боксер года" победу в голосовании одержал украинский боксер Василий Ломаченко, трижды защитивший свой титул в первом легком весе в прошлом году, заставив своих соперников отказаться от продолжения боя.

Другими претендентами на это звание были: абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, чемпион мира в легком весе Майки Гарсия и чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай.

Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко был назван "тренером года", опередив Деррика Джеймса, Брайана Макинтайра, Андре Розье и Абеля Санчеса, а Эгис Климас, менеджер Ломаченко и еще нескольких известных боксеров, в том числе чемпионов мира, был признан "менеджером года". Кроме него на это звание претендовали Кит Конноли и Фрэнк Эспиноза.

Подобный тройной подиум для представителей команды одного боксера является очень редким явлением. Предыдущий раз такое было в 1992 году, когда чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу стал "боксером года", Эдди Фатч, его тренер, — "тренером года", а его менеджер Роб Ньюман — "менеджером года".

Ранее сообщалось, что Ломаченко проведет следующий бой в апреле, а осенью может встретиться с Мэнни Пакьяо.