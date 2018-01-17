Кубок Англии: все участники 1/16 финала

Сегодня стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии болельщики увидят три противостояния клубов АПЛ: "Саутгемптон" против "Уотфорда", "Ливерпуль" против "Вест Бромвича" и "Челси" против "Ньюкасла".

Матчи пройдут 26-28 января.

"Йовил Таун" - "Манчестер Юнайтед"
"Питерборо Юнайтед" - "Лестер"
"Хаддерсфилд" - "Бирмингем"
"Ноттс Каунти" - "Суонси"
"Шеффилд Уэнсдэй" - "Рединг"
"Милтон Кейнс Донс" - "Ковентри"
"Миллуолл" - "Рочдейл"
"Саутгемптон" - "Уотфорд"
"Мидлсбро" - "Брайтон Хоув Альбион"
"Уиган" - "Вест Хэм"
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест"
"Шеффилд Юнайтед" - "Престон"
"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм"
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич Альбион"
"Челси" - "Ньюкасл"
"Кардифф" - "Манчестер Сити"

2017-18, Кубок Англии

Игровой день: 2018-01-17

"Суонси" - "Вулверхэмптон" 2:1 (1:0)

Голы: Айю Дж., 11 (1:0); Жота, 66 (1:1); Бони, 69 (2:1)

Предупреждения: - Н`Диайе А., 34; Дуглас Б, 72; Саисс, 90

"Уиган" - "Борнмут" 3:0 (1:0)

Голы: Морси, 9 (1:0); Берн, 74 (2:0); Элдер, 76 (3:0)

Предупреждения: Перкинс, 21; Колклоф, 22; Григг, 41 - Артер, 41

"Челси" - "Норвич" 1:1 (0:0), по пенальти 5:3

Голы: Батшуайи, 55 (1:0); Льюис, 90 (1:1)

Предупреждения: Педро, 62, 117; Виллиан, 92; Мората, 120, 120 - Мэддисон, 97
Удаления: Педро, 117 (второе предупреждение); Мората, 120 (второе предупреждение)




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