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Кубок Англии: все участники 1/16 финала Сегодня стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии болельщики увидят три противостояния клубов АПЛ: "Саутгемптон" против "Уотфорда", "Ливерпуль" против "Вест Бромвича" и "Челси" против "Ньюкасла". Матчи пройдут 26-28 января. "Йовил Таун" - "Манчестер Юнайтед"

"Питерборо Юнайтед" - "Лестер"

"Хаддерсфилд" - "Бирмингем"

"Ноттс Каунти" - "Суонси"

"Шеффилд Уэнсдэй" - "Рединг"

"Милтон Кейнс Донс" - "Ковентри"

"Миллуолл" - "Рочдейл"

"Саутгемптон" - "Уотфорд"

"Мидлсбро" - "Брайтон Хоув Альбион"

"Уиган" - "Вест Хэм"

"Халл Сити" - "Ноттингем Форест"

"Шеффилд Юнайтед" - "Престон"

"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич Альбион"

"Челси" - "Ньюкасл"

"Кардифф" - "Манчестер Сити" 2017-18, Кубок Англии Игровой день: 2018-01-17 "Суонси" - "Вулверхэмптон" 2:1 (1:0)



Голы: Айю Дж., 11 (1:0); Жота, 66 (1:1); Бони, 69 (2:1)



Предупреждения: - Н`Диайе А., 34; Дуглас Б, 72; Саисс, 90 "Уиган" - "Борнмут" 3:0 (1:0)



Голы: Морси, 9 (1:0); Берн, 74 (2:0); Элдер, 76 (3:0)



Предупреждения: Перкинс, 21; Колклоф, 22; Григг, 41 - Артер, 41 "Челси" - "Норвич" 1:1 (0:0), по пенальти 5:3



Голы: Батшуайи, 55 (1:0); Льюис, 90 (1:1)



Предупреждения: Педро, 62, 117; Виллиан, 92; Мората, 120, 120 - Мэддисон, 97

Удаления: Педро, 117 (второе предупреждение); Мората, 120 (второе предупреждение)

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