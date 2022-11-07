"Шахтар" отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи
Відбулося жеребкування стикових поєдинків турніру.
7 листопада у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги Європи.
За його підсумками суперником донецького "Шахтаря" став французький "Ренн".
Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:
"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
"Ювентус" – "Нант"
"Спортінг" – "Мітьюлланд"
"Шахтар" – "Ренн"
"Аякс" – "Уніон"
"Баєр" – "Монако"
"Севілья" – ПСВ
"Зальцбург" – "Рома"
Перші матчі цієї стадії відбудуться 16 лютого наступного року, а матчі-відповіді – 23 лютого. "Гірники" першу гру проведуть удома, а другу – на виїзді.
Варто зазначити, що у стикових поєдинках зустрічаються команди, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, а також другі клуби з інших місць квартетів Ліги Європи. Переможці груп ЛЄ одразу вийшли до 1/8 фіналу турніру.
"Шахтар" посів третє місце у групі F Ліги чемпіонів. Донеччани набрали шість очок і випередили "Селтік", але залишилися позаду "Реала" та "Лейпцига".
"Ренн" посів друге місце у групі B Ліги Європи. Французи грали в одному квартеті з "Динамо" та двічі перемогли киян – 2:1 та 1:0.
Фінальний матч Ліги Європи відбудеться 31 травня наступного року у Будапешті (Угорщина).