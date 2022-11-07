"Шахтар" отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи

7 листопада у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги Європи.

За його підсумками суперником донецького "Шахтаря" став французький "Ренн".

Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" – "Нант"

"Спортінг" – "Мітьюлланд"

"Шахтар" – "Ренн"

"Аякс" – "Уніон"

"Баєр" – "Монако"

"Севілья" – ПСВ

"Зальцбург" – "Рома"

Перші матчі цієї стадії відбудуться 16 лютого наступного року, а матчі-відповіді – 23 лютого. "Гірники" першу гру проведуть удома, а другу – на виїзді.

Варто зазначити, що у стикових поєдинках зустрічаються команди, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, а також другі клуби з інших місць квартетів Ліги Європи. Переможці груп ЛЄ одразу вийшли до 1/8 фіналу турніру.

"Шахтар" посів третє місце у групі F Ліги чемпіонів. Донеччани набрали шість очок і випередили "Селтік", але залишилися позаду "Реала" та "Лейпцига".

"Ренн" посів друге місце у групі B Ліги Європи. Французи грали в одному квартеті з "Динамо" та двічі перемогли киян – 2:1 та 1:0.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться 31 травня наступного року у Будапешті (Угорщина).