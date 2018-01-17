Australian Open: Возняцки отыгралась после 1:5

Датчанка Каролина Возняцки одолела хорватку Яну Фетт во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

При этом Каролина проигрывала по ходу третьего сета со счетом 1:5! Посеянная на турнире под вторым номером Возняцки в итоге взяла верх над 119-й ракеткой мира Фетт в трех партиях со счетом 3:6, 6:2, 7:5. Датская теннисистка в третьей партии отыграла два матчбола, а сам поединок продолжался более двух с половиной часов...

Напомним, что украинка Элина Свитолина также не без труда преодолела барьер второго раунда турнира. Посеянная под четвертым номером украинка во втором круге в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 4:6, 6:2, 6:1. Матч длился два часа 14 минут.

В следующем круге Свитолина сыграет с прошедшей в основную сетку турнира через квалификацию 15-летней соотечественницей Мартой Костюк. Она во втором раунде в двух партиях победила получившую от организаторов wild card австралийку Оливию Роговску со счетом 6:3, 7:5.