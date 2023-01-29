Джокович став десятиразовим чемпіоном Australian Open

У неділю, 29 січня, відбувся фінальний матч Australian Open-2023 у чоловічому одиночному розряді, в якому зустрічалися серб Новак Джокович та грек Стефанос Ціціпас.

Джокович, який замикає топ-5 світового рейтингу, здолав четверту ракетку світу Ціціпаса у трьох сетах із рахунком 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

Варто зазначити, що Джокович провів свій десятий фінал на Відкритому чемпіонаті Австралії – серб виграв усі вирішальні поєдинки на турнірі. Серб виграв свій 22-й турнір Великого шлему в кар'єрі та зрівнявся за цим показником із рекордом іспанця Рафаеля Надаля.

Ця перемога дозволить Джоковичу стати першою ракеткою світу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого одиночного розряду стала представниця Білорусі Аріна Соболенко, яка у фіналі здолала Олену Рибакіну з Казахстану (4:6, 6:3, 6:4).