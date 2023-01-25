Українська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open

Українці залишилося два кроки до титулу.

Українська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open
Українка виступає у парі з румункою
© btu.org.ua

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Оленою-Габріелою Рузе здобули перемогу у 1/4 парного турніру Australian Open-2023.

У чвертьфіналі Костюк та Рузі перемогли австралійку Сторм Хантер та бельгійку Елізе Мертенс – 7:6, 2:6, 6:4.

Зазначимо, що Мертенс є п'ятою ракеткою світу у парному розряді, а Сандерс – дванадцятою.

Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Костюк та Рузі 5 разів подали навиліт, здійснили 9 подвійних помилок та використали 4 з 12 брейкпойнтів.

Костюк вперше вийшла до 1/2 фіналу парного розряду на Australian Open. Також це для неї перший півфінал турнірів Великого шолома.

20-річна Марта Костюк – третя українська тенісистка у півфіналі парного Australian Open та перша після сестер Олени та Катерини Бондаренко, які виграли титул у 2008 році.

У 1/2 фіналу Костюк та Рузе зіграють проти представниць Чехії Барбори Крейчикової та Катерини Синякової.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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