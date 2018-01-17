НХЛ: Рейнджерс побеждают, Лундквист устанавливает рекорд

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись а Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-01-17. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Нью-Джерси" - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Дубль Дэймона Северсона помог "Дэвилз" обыграть "Айлендерс". Голкипер "Нью-Джерси" Кит Кинкейд отразил за матч 25 бросков. По шайбе в ворота соперников провели Кайл Палмиери и Тэйлор Холл. У островитян единственная шайба на счету Андерса Ли.

"Торонто" - "Сент-Луис" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Защитник "Сент-Луиса" Винс Данн, забросив шайбу на 2-й минуте овертайма, принес "Блюз" победу над "Торонто" и смог порадовать своих болельщиков в родном городе. Коннор Браун вывел хозяев площадки вперед в середине третьего периода, отличившись в меньшинстве, а Александр Стин сравнял счет за 57 секунд до окончания основного времени матча. Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон отразил за матч 30 бросков.

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист одержал 20-ю победу в сезоне, отыграв матч в воротах команды, а нападающий Рик Нэш записал на свой счет дубль. При этом Лундквист стал первым вратарем в истории НХЛ, которому удавалось выиграть как минимум 20 матчей в каждом своих первых 13-ти сезонов в лиге. Также в составе победителей отличились Джей-Ти Миллер, Пол Кэри и Майкл Грабнер .

"Детройт" - "Даллас" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Дубль Джецсона Спеццы помог "Далласу" одолеть "Детройт". Вторая шайба форварда стала для "Старз" победной. По голу на свой счет записали Радек Факса и Мартин Ханзал. У хозяев площадки отличились Тревор Дэйли и Андреас Атанасиу.

"Нэшвилл" - "Вегас" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
43 сэйва голкипера "Нэшвилла" Юуссе Сароса помогли "Предаторс" одержать победу над "Вегасом". Сарос был отозван из фарм-клуба только в понедельник и назначен на матч, чтобы дать возможность Пекке Ринне немного перевести дух. Победная шайба в матче на счету Кевина Фиалы.

"Аризона" - "Сан-Хосе" - 2:3 ПБ (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Единственная результативная попытка Джо Павелски в серии буллитов принесла "Сан-Хосе" победу над "Аризоной", которая стала для "Шаркс" третьей кряду. Джо Торнтон и Миккель Бедкер забивали в составе гостей в первом и втором периодах, а Джордан Мартинук и Брэд Ричардсон дважды сравнивали счет.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
УЕФА назвал символическую сборную 2017 года. ФутболУЕФА назвал символическую сборную 2017 года. Футбол
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
Бьорндалена не будет на Олимпиаде-2018Бьорндалена не будет на Олимпиаде-2018
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Питтсбург обыгрывает Рейнджерс, Детройт сильнее ЧикагоНХЛ: Питтсбург обыгрывает Рейнджерс, Детройт сильнее Чикаго
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
Японский нападающий поднимает планку рекорда долголетия. ФутболЯпонский нападающий поднимает планку рекорда долголетия. Футбол
Месси повторил 39-летний рекорд Герда МюллераМесси повторил 39-летний рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Детройт наносит поражение Оттаве, Чикаго обыгрывает РейнджерсНХЛ: Детройт наносит поражение Оттаве, Чикаго обыгрывает Рейнджерс
НХЛ: Овечкин приносит победу Вашингтону, Тампа, Вегас и Питтсбург побеждаютНХЛ: Овечкин приносит победу Вашингтону, Тампа, Вегас и Питтсбург побеждают
НХЛ: Рейнджерс переиграли Сэйбрз в матче Зимней КлассикиНХЛ: Рейнджерс переиграли Сэйбрз в матче Зимней Классики
НХЛ: Уилер побил рекорд Ильи КовальчукаНХЛ: Уилер побил рекорд Ильи Ковальчука
Ливерпуль официально объявил о рекордном трансфере. ФутболЛиверпуль официально объявил о рекордном трансфере. Футбол
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за НаполиХамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за Наполи
Последние новости
Подгружаем последние новости