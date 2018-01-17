НХЛ: Рейнджерс побеждают, Лундквист устанавливает рекорд

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись а Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-17. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Нью-Джерси" - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Дубль Дэймона Северсона помог "Дэвилз" обыграть "Айлендерс". Голкипер "Нью-Джерси" Кит Кинкейд отразил за матч 25 бросков. По шайбе в ворота соперников провели Кайл Палмиери и Тэйлор Холл. У островитян единственная шайба на счету Андерса Ли.

"Торонто" - "Сент-Луис" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Защитник "Сент-Луиса" Винс Данн, забросив шайбу на 2-й минуте овертайма, принес "Блюз" победу над "Торонто" и смог порадовать своих болельщиков в родном городе. Коннор Браун вывел хозяев площадки вперед в середине третьего периода, отличившись в меньшинстве, а Александр Стин сравнял счет за 57 секунд до окончания основного времени матча. Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон отразил за матч 30 бросков.

"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист одержал 20-ю победу в сезоне, отыграв матч в воротах команды, а нападающий Рик Нэш записал на свой счет дубль. При этом Лундквист стал первым вратарем в истории НХЛ , которому удавалось выиграть как минимум 20 матчей в каждом своих первых 13-ти сезонов в лиге. Также в составе победителей отличились Джей-Ти Миллер, Пол Кэри и Майкл Грабнер .

"Детройт" - "Даллас" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Дубль Джецсона Спеццы помог "Далласу" одолеть "Детройт". Вторая шайба форварда стала для "Старз" победной. По голу на свой счет записали Радек Факса и Мартин Ханзал. У хозяев площадки отличились Тревор Дэйли и Андреас Атанасиу.

"Нэшвилл" - "Вегас" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

43 сэйва голкипера "Нэшвилла" Юуссе Сароса помогли "Предаторс" одержать победу над "Вегасом". Сарос был отозван из фарм-клуба только в понедельник и назначен на матч, чтобы дать возможность Пекке Ринне немного перевести дух. Победная шайба в матче на счету Кевина Фиалы.

"Аризона" - "Сан-Хосе" - 2:3 ПБ (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Единственная результативная попытка Джо Павелски в серии буллитов принесла "Сан-Хосе" победу над "Аризоной", которая стала для "Шаркс" третьей кряду. Джо Торнтон и Миккель Бедкер забивали в составе гостей в первом и втором периодах, а Джордан Мартинук и Брэд Ричардсон дважды сравнивали счет.