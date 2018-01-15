Капитан МХК Динамо дисквалифицирован на один матч

В соответствии с регламентами Украинской хоккейной лиги и на основании протоколов матчей и рапортов главных судей игр, Спортивно-дисциплинарный комитет УХЛ сообщает:

За вмешательство в действия судьи в игре №11, которая состоялась 20.09.2017, и в игре №79, которая состоялась 14.01.2018, игрок команды МХК «Динамо» Чердак Владимир #17 был наказан Дисциплинарным штрафом, в соответствии с Правилом 116.3.

Руководствуясь Дисциплинарным регламентом соревнований, Спортивно-дисциплинарный комитет сообщает о применении к игроку Чердаку Владимиру обязательной дисквалификации на 1 игру, в соответствии с пунктом 5.1 Порядка определения наказаний Дисциплинарного регламента.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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