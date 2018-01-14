УХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесен

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги сообщил о переносе матча №81 между ХК «Волки» и «Кременчуком».

По обоюдному согласию клубов, игра состоится в Кременчуге в ледовой арене «Айсберг». Начало матча – в 18:00.

Напомним, что на арене «Айсберг» после окончания сезона 2016/17 началась масштабная реконструкция, ввиду чего «Кременчук» проводил свои домашние матчи в Броварах.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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