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УХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесен Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги сообщил о переносе матча №81 между ХК «Волки» и «Кременчуком». По обоюдному согласию клубов, игра состоится в Кременчуге в ледовой арене «Айсберг». Начало матча – в 18:00. Напомним, что на арене «Айсберг» после окончания сезона 2016/17 началась масштабная реконструкция, ввиду чего «Кременчук» проводил свои домашние матчи в Броварах.

Terrikon со ссылкой на УХЛ

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