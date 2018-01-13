Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге прошла женская эстафета. За Украину бежали Валя Семеренко, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина - и заняли одиннадцатое место. Это худший результат в женской эстафете за восемь последних лет.

Об этом сообщает Tribuna.com .

Наша команда не бежала штрафные круги, но все равно провела плохую стрельбу. Она использовала 12 дополнительных патронов - хуже стреляла только сборная США (2+12).

В итоге сборная Украины проиграла 2 минуты 13 секунд сборной Германии, которая выиграла гонку. Второй пришла Италия, Швеция - 3-я.

Это худший результат нашей команды в женской эстафете с 2010 года - в том же Рупольдинге Оксана Яковлева, Людмила Писаренко, Нина Карасевич и Инна Супрун пришли 12-ми.

Напомним, украинки - действующие олимпийские чемпионки в этой дисциплине. Эстафета в Рупольдинге стала последней проверкой команды перед Играми в Пхенчхане.