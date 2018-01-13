Экс-игрок Металлиста Гомес может перейти из Аталанты в Ливерпуль за 60 миллионов евро

Аргентинский полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес в ближайшее время может стать игроком "Ливерпуля".

Как сообщают итальянские СМИ, аргентинец попал в поле зрения "мерсисайдцев" после ухода Коутиньо в "Барселону". Боссы клуба с "Энфилда" готовы выложить 60 миллионов евро, которые "Аталанта" хотела бы получить в качестве компенсации за универсального полузащитника, который может закрыть любую позицию на поле.

Гомес перешел в "Аталанту" из "Металлиста" в 2014 году. В конце 2016 года он даже получил итальянское гражданство и планировал выступать за национальную сборную Италии.

Имя Гомеса всплывало и по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Европы - он попал в число претендентов на звание лучшего игрока этого цикла.

Напомним, что за "Металлист" Гомес выступал с 2013 по 2014 года и за это время провел 24 матча в чемпионате Украины и Кубке страны, в которых отличился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

В "Аталанте" 29-летний хавбек провел 125 матчей, забил 33 гола и столько же раз отметился результативными передачами.


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