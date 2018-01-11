15-летняя украинская теннисистка вышла во второй круг квалификации AusOpen
Несколькими часами ранее победу одержала еще одна недавняя юниорка Даяна Ястремская.
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в первом в карьере матче в квалификации турнира Большого Шлема одержала победу.
Костюк, которая сейчас занимает 521-ю строчку мирового рейтинга, переиграла 28-летнюю представительницу Австралии Арину Родионову (121-я) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
В прошлом году за время выступлений на юниорском уровне Марта Костюк выиграла одиночный титул на Australian Open, завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в одиночном разряде и золотую в парном, стала победительницей Открытого чемпионата США в паре и выиграла юниорский Итоговый турнир.
Ранее в четверг 17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (177-я в мировом рейтинге) прошла во второй круг квалификации AusOpen, одолев 26-летнюю японку Мисаки Дои (129-я) со счетом 6:2, 6:1.
Ястремская - финалистка юниорского Уимблдона-2016 в одиночном разряде.
Турниры Большого шлема - четыре самых крупных ежегодных турнира в теннисе (Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США).
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