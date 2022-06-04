Польская теннисистка стала победительницей Ролан Гаррос

Спортсменка победила на кортах Парижа.

Польская теннисистка стала победительницей Ролан Гаррос
Швентек - первая ракетка мира
© twitter.com/rolandgarros

Сегодня, 4 июня, в Париже состоялся финальный матч Ролан Гаррос в женском разряде.

Первая ракетка мира из Польши Ига Швентек обыграла 18-летнюю американку Кори Гауфф (№23 WTA) – 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время представительница Польши 1 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Отметим, что для представительницы Польши это вторая победа в финале Открытого чемпионата Франции (в 2020-м она также завоевала здесь титул).

Завтра, 5 июня, в финале мужской сетки встретятся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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