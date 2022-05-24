Нападающий "Баварии" во второй раз подряд выиграл "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру Европы
Роберт Левандовски снова забил наибольшее количество голов на континенте, информирует
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона, сообщает
В чемпионате Германии за минувший сезон польский футболист забил 35 голов и набрал 70 очков - количество забитых мячей, умноженное на два. В топ-4 вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции, 56 очков), Чиро Иммобиле из "Лацио" (27 голов в чемпионате Италии, 54 очка) и Карим Бензема из "Реала" (27 голов в чемпионате Испании, 54 очка).
В прошлом году награда также досталась Левандовски - тогда поляк забил за сезон 41 гол в Бундеслиге.
Стоит отметить, что Роберт Левандовски этим летом может покинуть "Баварию". По данным ряда СМИ, нападающий близок к трансферу в "Барселону".