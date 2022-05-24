Нападающий "Баварии" во второй раз подряд выиграл "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру Европы

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона, сообщает Kicker .

В чемпионате Германии за минувший сезон польский футболист забил 35 голов и набрал 70 очков - количество забитых мячей, умноженное на два. В топ-4 вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции, 56 очков), Чиро Иммобиле из "Лацио" (27 голов в чемпионате Италии, 54 очка) и Карим Бензема из "Реала" (27 голов в чемпионате Испании , 54 очка).

В прошлом году награда также досталась Левандовски - тогда поляк забил за сезон 41 гол в Бундеслиге.