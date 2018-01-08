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Кубок Франции: "ПСЖ" забил в ворота "Ренна" 6 мячей (ВИДЕО) "ПСЖ" на выезде обыграл "Ренн" в 1/32 финала Кубка Франции - 6:1. По дублю в составе парижан сделали Неймар, Кильян Мбаппе и Анхель Ди Мария. Неймар. Фото: psg.fr Кубок Франции 1/32 финала "Ренн" - "ПСЖ" - 1:6 (0:4) Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Неймар, 17 (0:2). Ди Мария, 24 (0:3). Неймар, 43 (0:4). Буриго, 66 - с пенальти (1:4). Ди Мария, 74 (1:5). Мбаппе, 75 (1:6). "Ренн": Диалло, Данзе, Мексер, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри (Сарр, 72), Буриго (Амальфитано, 72), Леа Силики (Брандон, 46), Мубеле. "ПСЖ": Трапп, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Кимпембе, Верратти (Тиагу Мотта, 61. Нкунку, 69), Рабьо (Дракслер, 61), Ло Сельсо, Ди Мария, Неймар, Мбаппе. 7 января. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

Спорт-Экспресс

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