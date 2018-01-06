Белый Барс не испытал проблем в матче с Волками

«Белый Барс» и «Волки» сыграли первый в 2018 году матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Сенсации в Белой Церкви не произошло - хозяева уверенно вели в счете в две шайбы уже к пятой минуте матча. В концовке первого периода команда из Броваров отквитала одну шайбу усилиями Шапиро.

Все намеки на интригу хозяева тактично устранили с началом второй двадцатиминутки. Разумов, Тимченко, Ядловский и Козиенко методично поразили ворота соперника, де-факто, решив исход матча. После заключительного перерыва ситуация на льду не изменилась: "Белый Барс" продолжал доминировать и не отказывал себе в удовольствии забить как можно больше. Дубль оформил Руслан Ромащенко, еще по шайбе в третьем периоде провели Ядловский и Разумов. За две минуты до конца игрового времени гости провели еще одну шайбу престижа, автором которой стал Черемнов.

«Белый Барс» – «Волки» – 10:2 (2:1; 4:0; 4:1)

Голы: 1:0 Даниленко (Куцевич, Ядловский) – 3:10, 2:0 Грицюк (Ромащенко) – 4:07, 2:1 Шапиро (Овчинников, Шахов) – 18:32, 3:1 Разумов (Куцевич) – 24:34, 4:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник – больш.) – 31:21, 5:1 Ядловский (Даниленко, Куцевич) – 31:52, 6:1 Козиенко (Печерских) – 38:10, 7:1 Ромащенко (Панов, Тимченко) – 42:24, 8:1 Ядловский (Разумов, Даниленко – меньш.) – 46:15, 9:1. Разумов (Ядловский, Даниленко) – 48:05, 10:1 Ромащенко (Панов, Грицюк) – 50:55, 10:2 Черемнов (Бобков, Носко) – 58:07.

Белый Барс: Люльчук (Качула, 40:00). Грицюк - Табашник, Васильев - Ядловский, Гриценко - Герцик, Воронин. Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Разумов, Печерских - Дурдыев - Лесников, Сеник - Гуменюк - Козиенко.

Волки: Кожевников (Гордюшин, 31:52). Забулонов - Татарин, Привалихин - Бугаев, Сорока - Луценко. Шахов - Овчинников - Шапиро, Милинский - Бобков - Носко, Мкртчян - Паламаренко - Черемнов, Пилявец.

Штраф: 18 – 16

Броски: 34 – 17