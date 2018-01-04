Кузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка Мира по биатлону. Традиционно его открывал спринт у женщин. Спортсменки должны были преодолеть классическую дистанцию для этой дисциплины - 7,5 км.

Лучше всего с поставленной задачей справилась представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которой на все понадобилось 22 минуты и 23 секунды. Второе место у финки Кайсы Макарайнен, проигравшей лидеру чуть более 35 секунд. Замкнула тройку лидеров чешка Вероника Виткова, с отставанием в 40 секунд.

Лучший результат среди представителей Украины у Виты Семеренко. Она показала 22-е время, отстав от лидера на полторы минуты. В середине третьего десятка Елена Пидгрушная, 32-й показатель у Анастасии Меркушиной.

Не задалась гонка для Юлии Джимы - с двумя промахами она заняла 42-е место. Ирина Варвинец финишировала с 58-м результатом.

Отметим, что не стартовала Валентина Семеренко, которая из-за недомогания приняла решение не участвовать в гонке.

Кубок мира. Четвертый этап.

Спринт. Женщины.

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 22.23,7 2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +35.4 3. Вероника Виткова (Чехия) +40.1 4. Францишка Хильдебранд (Германия) +47.0 5. Жюстин Брайза (Франция) +53.4 22. Вита Семеренко +1.38,7 (1) 25. Елена Пидгрушная +1.44,5 (1) 32. Анастасия Меркушина +1.52,7 (1) 42. Юлия Джима +2.08,7 (2) 58. Ирина Варвинец +2.36,5 (1)




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