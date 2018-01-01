Моуринью готов обменять Мхитарияна на португальца

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обменять Генриха Мхитарияна на полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу в январе.

Согласно информации газеты "Сан", Мхитарян, несомненно, покинет "Олд Траффорд" в январе, после того как он не может продемонстрировать весь свой потенциал после перехода из дортмундской "Боруссии". Он вышел в основном составе против "Саутгемптона" (0:0) впервые за два месяца, но не впечатлил своей игрой и был заменен на 65-й минуте.

"Интер" проявляет интерес к 28-летнему армянину. Тем временем, Моуринью заинтересовался Жоау Мариу в составе миланского гранда и согласен на обмен. В соотечественнике Моуринью видит замену Майклу Каррику в центре поля. Ожидается, что ветеран завершит по окончании сезона свою карьеру, и португальский специалист считает, что Жоау Мариу может его заменить.

Чемпион Европы 2016 года может играть на позиции опорного полузащитника, но также может сыграть атакующего хавбека, в качестве которого он действовал довольно успешно в лиссабонском "Спортинге".