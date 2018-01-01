Свитолина одержала победу в начале нового сезона

Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина уверенно победила испанку Карлу Суарес Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации серии Premier.

Об этом сообщает "Укринформ" .

Поединок состоялся в понедельник. Посеяна на Brisbane International под 3-м номером Свитолина за полтора часа переиграла испанку со счетом 6:2, 6:4.

За выход в четвертьфинал дебютного турнира сезона Свитолина сыграет с 44-й "ракеткой" мира хорваткой Аной Конюх, которая днем ??ранее разгромила Кики Бертенс из Нидерландов (6:1, 6:2).

На кортах в Брисбене Элина Свитолина ранее выступала трижды и дважды становилась полуфиналисткой в 2015 и 2017 годах. Призовой фонд турнира составляет 894,7 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в финал первого в истории выставочного турнира "Open Feminine Calvados", который проходит во французском Кане.