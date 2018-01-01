Свитолина одержала победу в начале нового сезона
Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина уверенно победила испанку Карлу Суарес Наварро на турнире Женской теннисной ассоциации серии Premier.
Об этом сообщает
Поединок состоялся в понедельник. Посеяна на Brisbane International под 3-м номером Свитолина за полтора часа переиграла испанку со счетом 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал дебютного турнира сезона Свитолина сыграет с 44-й "ракеткой" мира хорваткой Аной Конюх, которая днем ??ранее разгромила Кики Бертенс из Нидерландов (6:1, 6:2).
На кортах в Брисбене Элина Свитолина ранее выступала трижды и дважды становилась полуфиналисткой в 2015 и 2017 годах. Призовой фонд турнира составляет 894,7 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в финал первого в истории выставочного турнира "Open Feminine Calvados", который проходит во французском Кане.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.01.2018 18:18
01.01.2018 18:18