Результаты команд УХЛ в текущем сезоне

В матчах Украинской хоккейной лиги наступила новогодняя пауза – самое время подвести итоги первой половины «регулярки» и отметить лучшие моменты уходящего года.

Первая половина регулярного сезона закончилась безоговорочным лидерством «Донбасса», который, кстати, не прекращает гонку за клубным рекордом. Подопечные Сергея Витера заработали 72 очка в 24-х играх, не потерпев ни одного поражения. Чтобы превзойти своё же достижение, дончанам нужно перешагнуть отметку в 27 беспроигрышных матчей. Что и станет одной из целей на новый, 2018-й, год. В 2017-м году успел отметиться вратарь «Донбасса» Богдан Дьяченко, став лучшим голкипером на молодёжном чемпионате мира в Дивизионе IB. Богдан в пяти матчах чемпионата отбил 164 броска, пропустив при этом 11 шайб.

За второе место в турнирной таблице борются «Белый Барс» и «Кременчук», и разрыв между ними составляет 7 очков, однако «Кременчук» имеет игру против МХК «Динамо» в запасе. В свою очередь, белоцерковская команда уступает «Донбассу» аж 21 очко. Подопечные Константина Буценко сделали себе и своим болельщикам новогодний подарок. И в своей последней в 2017-м году игре разгромно обыграли ХК «Галицкие Львы» со счетом 10:2.

Кременчужане последний поединок в уходящем году проиграли донецкому «Донбассу», уступив 0:5. Стоит отметить, что подопечные Александра Савицкого до сих пор играют без домашней арены. Кременчугский «Айсберг» всё ещё находится на реконструкции, и «домом» для «горожан» служит броварской «Терминал». Надеемся, что уже в ближайшее время в новом году команда сможет вернуться в родной город, и радовать болельщиков в домашних стенах.

Четвёртое место в турнирной таблице занимает МХК «Динамо». От тройки лидеров харьковчане отстают на 18 очков, но команда не собирается пасти задних, и имеет намерения ворваться в первую тройку. Правда, на данном этапе регулярного чемпионата подопечным Александра Сеуканда не удаётся обыгрывать лидеров. В двух последних играх уходящего года «динамовцы» уступили «Кременчуку» со счётом 2:6 и «Донбассу» – 2:3. В текущем сезоне особой результативностью отмечается Владимир Чердак. 17-й номер харьковчан стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (24+29) очка. Также Чердак занял лидирующую позицию среди снайперов лиги с 24 заброшенными шайбами, обогнав ближайшего конкурента на 5 пунктов.

Замыкают турнирную таблицу новички чемпионата – «Галицкие Львы» и «Волки». Последний поединок между командами закончился минимальной победой «Львов» 3:2. Также новояворовский клуб может похвастаться волевой победой над подопечными Александра Савицкого в овертайме. Несмотря на то, что свой последний поединок подопечные Михаила Чиканцева проиграли «Барсам» с разгромным счётом 10:2, на вторую половину сезона команда ставит высокие цели.

Что касается броварской команды, то хоккеисты хоть и рвутся в бой, но победу у более опытных игроков лиги вырвать пока не удалось. Подопечные Александра Хмеля набрали всего 3 очка в последних 23-х играх чемпионата, завоевав единственную победу над «Галицкими Львами» ещё в октябре.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
Ломаченко признан лучшим боксером годаЛомаченко признан лучшим боксером года
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 29 декабряНБА: результаты матчей 29 декабря
«Ювентус» готов расстаться с одним из лидеров команды«Ювентус» готов расстаться с одним из лидеров команды
Президент Атлетико: Симеоне дал мне слово, что не покинет командуПрезидент Атлетико: Симеоне дал мне слово, что не покинет команду
НБА: результаты матчей 27 декабряНБА: результаты матчей 27 декабря
УХЛ: Командные итоги 2017-го годаУХЛ: Командные итоги 2017-го года
НБА: результаты матчей 26 декабряНБА: результаты матчей 26 декабря
Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезонеЧернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне
МБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOGМБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOG
НБА: результаты матчей 24 декабряНБА: результаты матчей 24 декабря
Моуринью: Есть группа команд, которых наказали подобным календаремМоуринью: Есть группа команд, которых наказали подобным календарем
Последние новости
Подгружаем последние новости