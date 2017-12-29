Результаты команд УХЛ в текущем сезоне

В матчах Украинской хоккейной лиги наступила новогодняя пауза – самое время подвести итоги первой половины «регулярки» и отметить лучшие моменты уходящего года.

Первая половина регулярного сезона закончилась безоговорочным лидерством «Донбасса», который, кстати, не прекращает гонку за клубным рекордом. Подопечные Сергея Витера заработали 72 очка в 24-х играх, не потерпев ни одного поражения. Чтобы превзойти своё же достижение, дончанам нужно перешагнуть отметку в 27 беспроигрышных матчей. Что и станет одной из целей на новый, 2018-й, год. В 2017-м году успел отметиться вратарь «Донбасса» Богдан Дьяченко, став лучшим голкипером на молодёжном чемпионате мира в Дивизионе IB. Богдан в пяти матчах чемпионата отбил 164 броска, пропустив при этом 11 шайб.

За второе место в турнирной таблице борются «Белый Барс» и «Кременчук», и разрыв между ними составляет 7 очков, однако «Кременчук» имеет игру против МХК «Динамо» в запасе. В свою очередь, белоцерковская команда уступает «Донбассу» аж 21 очко. Подопечные Константина Буценко сделали себе и своим болельщикам новогодний подарок. И в своей последней в 2017-м году игре разгромно обыграли ХК «Галицкие Львы» со счетом 10:2.

Кременчужане последний поединок в уходящем году проиграли донецкому «Донбассу», уступив 0:5. Стоит отметить, что подопечные Александра Савицкого до сих пор играют без домашней арены. Кременчугский «Айсберг» всё ещё находится на реконструкции, и «домом» для «горожан» служит броварской «Терминал». Надеемся, что уже в ближайшее время в новом году команда сможет вернуться в родной город, и радовать болельщиков в домашних стенах.

Четвёртое место в турнирной таблице занимает МХК «Динамо». От тройки лидеров харьковчане отстают на 18 очков, но команда не собирается пасти задних, и имеет намерения ворваться в первую тройку. Правда, на данном этапе регулярного чемпионата подопечным Александра Сеуканда не удаётся обыгрывать лидеров. В двух последних играх уходящего года «динамовцы» уступили «Кременчуку» со счётом 2:6 и «Донбассу» – 2:3. В текущем сезоне особой результативностью отмечается Владимир Чердак. 17-й номер харьковчан стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (24+29) очка. Также Чердак занял лидирующую позицию среди снайперов лиги с 24 заброшенными шайбами, обогнав ближайшего конкурента на 5 пунктов.

Замыкают турнирную таблицу новички чемпионата – «Галицкие Львы» и «Волки». Последний поединок между командами закончился минимальной победой «Львов» 3:2. Также новояворовский клуб может похвастаться волевой победой над подопечными Александра Савицкого в овертайме. Несмотря на то, что свой последний поединок подопечные Михаила Чиканцева проиграли «Барсам» с разгромным счётом 10:2, на вторую половину сезона команда ставит высокие цели.

Что касается броварской команды, то хоккеисты хоть и рвутся в бой, но победу у более опытных игроков лиги вырвать пока не удалось. Подопечные Александра Хмеля набрали всего 3 очка в последних 23-х играх чемпионата, завоевав единственную победу над «Галицкими Львами» ещё в октябре.