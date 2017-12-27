Юниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в Будапеште
Вчера вечером юниорская сборная команда Украины по хоккею автобусом из Броваров отправилась в Будапешт, где примет участие в традиционном международном турнире «Кубок Четырех наций».
Перед выездом в Будапешт сине-желтые провели два тренировочных дня (на фото) в броварском «Терминале», сообщает fhu.com.ua.
Участие в соревновании кроме нашей команды будут принимать две команды Венгрии и юниорская сборная Польши. Именно матчем против поляков команда Олега Игнатьева и начнет свои выступления на турнире.
Согласно регламенту соревнования, 28 декабря украинцы будут играть против поляков, а 29 декабря сыграют против обоих венгерских команд. 30 декабря состоится матч за третье место и финал.
Из-за травмы участие в соревновании не примут защитник «Белого Барса» Сергей Логач и нападающий ХК «Кременчуг» Глеб Кривошапкин. Словацкие легионеры Алексей Миклуха и Владимир Михальчук присоединятся к команде непосредственно в Будапеште.
Всего участие в турнире примут следующие игроки сборной Украины:
Вратари: Владислав Гурко (МХК «Динамо»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)
Защитники: Никита Табашник, Михаил Васильев, Богдан Грицюк (все – «Белый Барс»), Даниил Бабчук (МХК «Динамо»), Кирилл Будько («СКА-Варяги», РоSSия), Никита Кругляков (МДЮСШ «Днепр»), Андрей Евтухов (ДЮСШ «Льдинка»)
Нападающие: Иван Панов, Дмитрий Даниленко (оба – «Белый Барс»), Богдан Арабов, («Галицкие Львы»), Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко (оба – МХК «Динамо»), Алексей Болотин (МДЮСШ «Днепр»), Давид Иващенко («Скалица», Словакия), Алексей Миклуха, Богдан Середницкий («Списска Нова-Вес», Словакия), Артем Матейченко (ДЮСШ «Локомотив», РоSSия), Владимир Михальчук («СКП Братислава», Словакия) и Феликс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США)
Старший тренер: Олег Игнатьев
Тренер: Александр Федоров
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