Юниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в Будапеште

Вчера вечером юниорская сборная команда Украины по хоккею автобусом из Броваров отправилась в Будапешт, где примет участие в традиционном международном турнире «Кубок Четырех наций».

Перед выездом в Будапешт сине-желтые провели два тренировочных дня (на фото) в броварском «Терминале», сообщает fhu.com.ua.

Участие в соревновании кроме нашей команды будут принимать две команды Венгрии и юниорская сборная Польши. Именно матчем против поляков команда Олега Игнатьева и начнет свои выступления на турнире.

Согласно регламенту соревнования, 28 декабря украинцы будут играть против поляков, а 29 декабря сыграют против обоих венгерских команд. 30 декабря состоится матч за третье место и финал.

Из-за травмы участие в соревновании не примут защитник «Белого Барса» Сергей Логач и нападающий ХК «Кременчуг» Глеб Кривошапкин.  Словацкие легионеры Алексей Миклуха и Владимир Михальчук присоединятся к команде непосредственно в Будапеште.

Всего участие в турнире примут следующие игроки сборной Украины:

Вратари: Владислав Гурко (МХК «Динамо»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)

Защитники: Никита Табашник, Михаил Васильев, Богдан Грицюк (все – «Белый Барс»), Даниил Бабчук (МХК «Динамо»), Кирилл Будько («СКА-Варяги», РоSSия), Никита Кругляков (МДЮСШ «Днепр»), Андрей Евтухов (ДЮСШ «Льдинка»)

Нападающие: Иван Панов, Дмитрий Даниленко (оба – «Белый Барс»), Богдан Арабов, («Галицкие Львы»), Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко (оба – МХК «Динамо»), Алексей Болотин (МДЮСШ «Днепр»), Давид Иващенко («Скалица», Словакия), Алексей Миклуха, Богдан Середницкий («Списска Нова-Вес», Словакия), Артем Матейченко (ДЮСШ «Локомотив», РоSSия), Владимир Михальчук («СКП Братислава», Словакия) и Феликс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США)

Старший тренер: Олег Игнатьев

Тренер: Александр Федоров


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
НБА: результаты матчей 21 декабряНБА: результаты матчей 21 декабря
Рейтинг ФИФА: Украина сохраняет позиции. ФутболРейтинг ФИФА: Украина сохраняет позиции. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Определено место проведения финала Кубка УкраиныОпределено место проведения финала Кубка Украины
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
На проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городовНа проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городов
Мариуполь может принять финал Кубка Украины. ФутболМариуполь может принять финал Кубка Украины. Футбол
Гонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий ТрушГонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий Труш
Блохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата УкраиныБлохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины
Народный депутат: Суркисы играют против имиджа Украины в мире. ФутболНародный депутат: Суркисы играют против имиджа Украины в мире. Футбол
Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежиУкраинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
Кличко, Ломаченко, Усик и Свитолина вошли в топ-100 влиятельных людей УкраиныКличко, Ломаченко, Усик и Свитолина вошли в топ-100 влиятельных людей Украины
Украинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭУкраинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭ
Последние новости
Подгружаем последние новости