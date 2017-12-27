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Определено место проведения финала Кубка Украины Финальный матч Кубка Украины пройдет на "Днепр-Арене". Финал состоится 9 мая 2018 года. На проведение финального матча также претендовали Мариуполь, Сумы, Одесса и Запорожье. Фото: ffu.org.ua ffu.org.ua

Спорт-Экспресс

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