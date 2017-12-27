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2017-12-27
Определено место проведения финала Кубка Украины
Финальный матч Кубка Украины пройдет на "Днепр-Арене".
Финал состоится 9 мая 2018 года.
На проведение финального матча также претендовали Мариуполь, Сумы, Одесса и Запорожье.
Фото: ffu.org.ua
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