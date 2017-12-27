Энтони Джошуа: У Тайсона Фьюри нет единого стиля

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа заявил, что бывший обладатель титулов в дивизионе, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсон Фьюри из-за своей манеры вести поединок способен доставить проблемы любому сопернику.

По мнению Джошуа, никто не может предугадать, как Джошуа будет вести себя в ринге. "Я всегда утверждаю, что Фьюри, если он вернется в ринг, будет самым опасным противником, - заявил Джошуа в интервью Sky Sports. – Это объективно. Он очень хитер на ринге и вне его. Он непредсказуем и трудно просчитать ситуацию. У него нет единого стиля. Он может просто двигаться по рингу, пытаясь украсть победу. Но он может и драться весь бой. Поэтому я не знаю, в каком стиле будет боксировать Фьюри в следующем бою. Но он хорош и очень разнообразен".