Месси на последних минутах матча с «Реалом» сделал голевой пас без бутсы на ноге (ВИДЕО)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал голевой пас во вчерашнем матче с мадридским Реалом без бутсы.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Foot Dz Haka.

На 90+3-й минуте встречи Месси пошел в обводку, и в борьбе с защитником хозяев Марсело потерял бутсу. Это не помешало аргентинцу сделать результативную передачу на Алейкса Видаля. Встреча прошла в субботу, 23 декабря, в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».