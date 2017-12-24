Месси на последних минутах матча с «Реалом» сделал голевой пас без бутсы на ноге (ВИДЕО)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал голевой пас во вчерашнем матче с мадридским Реалом без бутсы.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Foot Dz Haka.
На 90+3-й минуте встречи Месси пошел в обводку, и в борьбе с защитником хозяев Марсело потерял бутсу. Это не помешало аргентинцу сделать результативную передачу на Алейкса Видаля. Встреча прошла в субботу, 23 декабря, в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».
Благодаря этой победе, «сине-гранатовые» оторвались от «Реала» на 14 очков в таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 45 очков, «сливочные» набрали 31 балл и имеют одну игру в запасе.
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