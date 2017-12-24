Раньери не против возглавить сборную Италии

Главный тренер французского "Нанта" Клаудио Раньери прокомментировал гипотетический вариант встать у руля главной команды своей страны.

"Для любого тренера будет честью возглавить Италию и я не исключение, - приводят слова 66-летнего специалиста итальянские СМИ. - Меня все устраивает на моей работе, но в случае соответствующего обращения я обращусь к руководству клуба с просьбой отпустить меня".

Интересно, что в начале прошлого месяца Раньери, делясь ожиданиями от стыковых матчей между сборными Италии и Швеции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года, заявил, что не будет катастрофой, если Италия пропустит ЧМ... и Италия его пропускает!




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