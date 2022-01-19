Самый старый мужчина в мире умер за три недели до 113-летия.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в Испании.

В Испании на 113-м году умер Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он был самым старым мужчиной в мире. Гарсия родился 11 февраля 1909 года, к моменту смерти мужчине было 112 лет и 341 день.

Фото: guinnessworldrecords.com

О смерти Фуэнте Гарсия сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Гарсия говорил, что из-за роста 1,5 м его не приняли в армию и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года. Вместо военной службы мужчина основал сапожный бизнес и играл за местную футбольную команду Puente Castro.

Гарсия, которого в сентябре прошлого года признали самым старым мужчиной в мире, объяснял свое долголетие тем, что никого не обижал. У него остались 14 внуков и 22 правнука.

Самым старым человеком в мире до сих пор является 119-летняя Кане Танака, живущая в Японии. Она родилась 2 января 1903 года. В Книгу рекордов Гиннеса женщину внесли в январе 2019 года.

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