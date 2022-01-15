В Белой Церкви мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе

В преступлении подозревается уроженец Донецка.

Полиция Киевской области разыскивает мужчину, который в Белой Церкви расстрелял знакомого из автомата. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

В совершении преступления подозревается Евгений Валерьевич Хоменко, родившийся 5 октября 1993 года в городе Донецк.

"7 января около 2 часов ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в центре города, по улице Ярослава Мудрого, она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в ту ночь 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, разразился конфликт.

Затем мужчина извлек из своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением поясницы. В настоящее время состояние потерпевшего стабильное.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

“Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события и лица - подозреваемого Хоменко Евгения Валерьевича, просим немедленно сообщать полиции по номеру спецлинии "102". Анонимность гарантируем”, – призвали в полиции.

Напомним, в Прикарпатье в курортном селе Поляница возле Буковеля мужчина из Киева устроил стрельбу.

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