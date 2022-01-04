В последний день новогодних праздников в Украине обнаружили 1,7 тыс. случаев ковида

Вакцинировали чуть более 36 тысяч человек.

В понедельник, 4 января, в Украине подтвердили 1 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 87 детей и 21 медработника.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера в связи с ковидом были госпитализированы 970 человек, преодолели болезнь 3 629 человек, 135 пациентов с коронавирусом умерли.

За все время пандемии в Украине заболели 3 678 088 человек, выздоровели от коронавируса 3 483 354 человека, от осложнений ковида умерли 96 436 украинцев.

По данным Минздрава, за сутки 3 января были вакцинированы против COVID-19 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую – 27 421 человек. Дополнительной дозой были привиты 96 человек, бустерную дозу получили 261 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 721 822 человека, из них первую дозу получили 14 721 820 человек, две дозы – 13 762 162 человека. Дополнительной дозой привиты уже 4 159 человек, 5 713 украинцев получили бустерную дозу противоковидной вакцины.

Всего в Украине было сделано 28 493 854 прививок.

Как сообщалось, в воскресенье, 2 января, в Украине зафиксировали 1 804 новых случая коронавируса, 1 168 человек с симптомами болезни госпитализировали. За субботу, 1 января, в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса. Госпитализаций не было.