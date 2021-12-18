Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022

Звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль пожаловалась на оргкомитет YUNA-2022. Певица попала только в одну номинацию Национальной музыкальной премии, хотя рассчитывала на гораздо более количество номинаций.

“Творчество вне номинаций“: Тина Кароль доказала, что организаторы премии YUNA-2022 относятся к ней предвзято

Тина Кароль в 2021 году на премии YUNA-2022 сможет победить только в одной номинации "Лучшая исполнительница". В списке из остальных 15 категорий оргкомитет Национальной музыкальной премии для певицы места не нашел. Однако с этим категорически не согласна сама Тина Кароль.

Организаторы YUNA-2022 объявили номинантов Национальной музыкальной премии, чем нанесли обиду певице. В своем Инстаграм Тина Кароль опубликовала пост, в котором дала понять о своем отношении к предвзятости оргкомитета премии.

"Ну не заметить это было просто невозможно. Творчество вне номинаций", - написала исполнительница в соцсети.

“Творчество вне номинаций“: Тина Кароль доказала, что организаторы премии YUNA-2022 относятся к ней предвзято

В публикации Тина Кароль напомнила о всех своих достижениях за 2021 год, которые могли бы попасть в целый ряд номинаций YUNA-2022.

  • "Клип года" – "Скандал" – 19 миллионов просмотров
  • "Лучшее шоу" – Atlas Weekend – 250 тысяч зрителей
  • "Лучший альбом" – "Красиво" – топ-чарт в стриминге 13 стран
  • "Коллаборация года" – альбом дуэтов "Молода кров"
  • "Лучшее шоу" – "Красиво"
  • "Альбом года" – "Двойной рай" – топ-чарты в стриминга 11 стран

Стоит отметить, что в 2021 году на Национальной премии YUNA-2022 Тина Кароль победила в двух номинациях - "Особые достижения" и "Лучшая коллаборация".

Напомним, Тина Кароль появилась на публике в красном корсете с эффектным декольте.


Шевченко Лилия, Тудей

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