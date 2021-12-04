В Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажник
Инцидент расследуется.
В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник.
Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Киевской области.
Несчастный случай произошел 2 декабря в 21:20 на строительной площадке ЖК Оберег-2 на улице Бориспольской, 40 в Дарницком районе столицы.
По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта, а затем на крышу лифта, стоявшего на первом этаже.
"Потерпевший, 1963 года рождения, работал на предприятии по договору ГПС, получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В настоящее время Главное управление Гоструда создает специальную комиссию по расследованию инцидента.
Напомним, летом в Киеве в доме по ул. Декабристов, 10А в Дарницком районе оборвался лифт, в результате чего погиб мужчина.