В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за некачественного ремонта

В Киеве сотрудники Нацполиции задержали мужчину, устроившего стрельбу в общественном месте.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

На спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Как рассказал следователь Петр Руденко, установлено, что конфликт между двумя мужчинами произошел из-за некачественного выполнения ремонтных работ. Во время ссоры один из участников достал пистолет.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений). Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона.