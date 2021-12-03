В Винницкой области антивакцинаторы зовут верующих УПЦ МП бежать в Хмельник

Винницкая епархия УПЦ Московского патриархата заявила, что верующих из Винницкой области в последнее время зовут бежать от "принудительной вакцинации" в Хмельник.

Об этом сообщается в распоряжении митрополита Винницкого и Барского Варсонофия (Столяра).

"В последнее время на территории Винницкой области начали действовать мошенники, которые, прикрываясь несуществующим благословением почаевских старцев, призывают верующих покидать дома, увольняться с работы и поселяться на частной территории в городе Хмельник, мотивируя свои действия необходимостью спасаться от «вакцинации, которая с начала декабря станет принудительной». Впрочем, никакого благословения на свои действия упомянутые лица не имеют ни от братии Почаевской лавры, ни от духовенства Троицкого Браиловского женского монастыря», - заявил митрополит.

Варсонофий подчеркнул, что вопрос вакцинации не касается веры и спасения и находится исключительно в поле собственного выбора и ответственности каждого человека.

Местное издание "Винница.info" в свою очередь пишет, что информация о необходимости "спасения" распространяется между верующими УПЦ МП якобы от "старцев". Люди говорят, что "спасутся" только те, кто будет в 15 километрах от Почаева, а пока "базу" обустраивают в Хмельнике, где якобы живет один из монахов общины.

По слухам, которые ходят в регионе, с 8 декабря возле каждого дома полицейские с врачами будут делать прививки, а невакцинированные люди не смогут даже за "коммуналку" платить.

Город Хмельник находится на северо-западе Винницкой области, там проживает около 27 тысяч человек.