Полиция составила протокол из-за вечеринки в День памяти голодоморов

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 тысяч гривень.

Полицейские составили на организатора скандальной вечеринки в День памяти голодоморов протокол за несоблюдение карантинных ограничений.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. За нарушение карантинных ограничений составлен протокол по ч.1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 тысяч гривень.

Напомним, 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов во львовском Доме ученых устроили вечеринку ко дню рождения блогера из Черновцов Александра Залиска. Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук. По данным Zaxid.net, организаторы вечеринки заплатили за семь часов аренды зала Дома ученых.

Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС решила временно закрыть Дом ученых после скандала с проведением вечера в День памяти голодоморов.