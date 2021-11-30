В Винницкой области произошла утечка аммиака, спасатели пытаются осадить ядовитое облако

В ГСЧС уверяют, что ситуация контролируемая, жертв и пострадавших нет.

В Винницкой области спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, испарение безводного аммиака произошло из-под горловины железнодорожной цистерны на одном из предприятий вблизи Немирова в понедельник утром.

Фото: ГСЧС

"29 ноября в 9:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Немиров Винницкого района на улице Соборной ощущается резкий запах аммиака», – говорится в сообщении областного управления ГСЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 32 члена личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС.

"Сразу были приняты меры по предотвращению распространения облака. На месте чрезвычайного происшествия эвакуированы люди (с учетом возможного направления движения облака), продолжается откачка аммиака из цистерны. Продолжается осуществление осаждения паров газа с использованием распыленных водных струй", - сообщают в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Там уверяют, что ситуация контролируемая. Жертв и пострадавших нет.

Работники отделения радиационной, химической и биологической защиты устанавливают причину утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки аммиака.

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