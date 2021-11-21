В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В Киеве 20 ноября вследствие падения дерева погибла жена протоиерея Сергея Коцаря. Об этом сообщили на странице Храма Иерусалимской иконы Богородицы (УПЦ МП).

"В престольный праздник в храме мученика Валерия на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево, и она от полученных травм погибла на месте", – говорится в сообщении.

Мария и Сергей Коцарь.
Фото: Facebook Храма Иерусалимской иконы Богородицы
Мария и Сергей Коцарь.

Женщине было 35 лет.

Напомним, вчера в Киеве наблюдались шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. В нескольких местах свалило деревья.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в РубежномПолицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном
Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальникеСолистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим СтравинскийВ Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский
Адель призналась, как познакомилась с новым бойфрендомАдель призналась, как познакомилась с новым бойфрендом
Блок рекламы


Похожие новости
Гостиный двор в Киеве превратят в общественное пространствоГостиный двор в Киеве превратят в общественное пространство
Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщинПолиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин
В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим СтравинскийВ Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский
В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчинуВ Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину
В Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщинВ Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщин
В Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистовВ Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистов
В Киеве за сутки обнаружили более 1800 больных ковидомВ Киеве за сутки обнаружили более 1800 больных ковидом
Главная елка Украины: в Киеве придумали дизайнГлавная елка Украины: в Киеве придумали дизайн
В Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧСВ Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧС
Локдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школыЛокдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школы
Последние новости
Подгружаем последние новости