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2021-11-21
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Женщина от полученных травм скончалась на месте.
В Киеве 20 ноября вследствие падения дерева погибла жена протоиерея Сергея Коцаря. Об этом сообщили на странице Храма Иерусалимской иконы Богородицы (УПЦ МП).
"В престольный праздник в храме мученика Валерия на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево, и она от полученных травм погибла на месте", – говорится в сообщении.
Фото: Facebook Храма Иерусалимской иконы Богородицы
Женщине было 35 лет.
Напомним, вчера в Киеве наблюдались шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. В нескольких местах свалило деревья.