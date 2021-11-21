В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея

В Киеве 20 ноября вследствие падения дерева погибла жена протоиерея Сергея Коцаря. Об этом сообщили на странице Храма Иерусалимской иконы Богородицы (УПЦ МП).

"В престольный праздник в храме мученика Валерия на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево, и она от полученных травм погибла на месте", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook Храма Иерусалимской иконы Богородицы Мария и Сергей Коцарь.

Женщине было 35 лет.