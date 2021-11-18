Гостиный двор в Киеве превратят в общественное пространство

Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан.

Гостиный двор в Киеве превратят в общественное пространство
Фото: mkip.gov.ua

Министерство культуры и информационной политики намерено превратить разрушенный Гостиный двор в Киеве в современное общественное пространство.

Впервые на Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади, сообщает пресс-служба Минкультуры.

К разработке концепции министерство привлекает экспертов из разных сфер. В частности, реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти соберутся на семинаре "Гостиный двор: Фокус внимания – видение".

Для подготовки к семинару специалисты ОО "Урбанина" анализируют транспортные и человеческие потоки на Контрактовой площади.

Также планируют провести опрос киевлян и, в частности, жителей Подола относительно их видения судьбы Гостиного двора.

Кроме того, ведется разработка проекта противоаварийных работ здания.

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве – памятник архитектуры, построенный в XIX в. Здание является центральным элементом Достопримечательности архитектуры и градостроительства "Комплекс сооружений Контрактовой площади, Х – конец XIX в.", которая является одной из самых древних площадей Киева.

Во время президентства Виктора Януковича Гостиный двор планировали перестроить под торгово-офисный центр. В феврале 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул здание Гостиного двора государству. Оно было передано в управление Фонда госимущества Украины. Однако в течение нескольких лет памятник находился в заброшенном состоянии, а его дальнейшая судьба не была определена.

Для сохранения и реставрации сооружения Министерство культуры и информационной политики вышло с инициативой присвоить Гостиному двору статус памятника культурного наследия национального значения. Правительство приняло соответствующее постановление 19 мая 2021 года. Здание было передано в управление Министерству культуры и информационной политики, взято на баланс заповедника "София Киевская".

С 26 августа Гостиный двор находится под государственной охраной.

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