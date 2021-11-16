В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский

В Киеве от онкологического заболевания скончался один из основателей общественной организации "Экопарк Осокорки" Максим Стравинский, сражавшийся против застройки озер на Осокорках.

Об этом сообщает Международный фонд "Возрождение".

"Сегодня утром ушел из жизни Максим Стравинский, соучредитель ОО Экопарк Осокорки, активист и партнер Фонда. Его смерть стала тяжелой потерей не только для родных и ближайших соратников, но и для всех, кто успел поработать или пообщаться с этим замечательным человеком... "К сожалению, тяжелая болезнь и яростное давление со стороны недобросовестных застройщиков подорвали здоровье Максима. Экологическое движение Украины потеряло замечательного специалиста и незаурядного бойца, который владел силой слова и аргументов и умел объединить очень разных людей", - говорится в сообщении.

Стравинский в течение 15 лет возглавлял борьбу киевлян за сохранение экосистемы юга левобережного Киева . В 2017 году он стал одним из основателей общественной организации "Экопарк Осокорки", которая до сих пор пытается сохранить озера и прибрежные территории в их естественном виде.

"Стравинский был одним из авторов концепции заказника "Экопарк Осокорки", решение о создании которого удалось добиться также под его руководством. Он всегда был среди лидеров борьбы за чистую окружающую среду", - отметили в "Возрождении".