Главная елка Украины: в Киеве придумали дизайн

Киев готов к установке главной елки Украины на Софийской площади. Дизайн и тематика мероприятий уже продумана до мелочей. Обещают, что никаких шляп и пеньков больше не будет, правда, резиденцию Санты-Доброчара выселят за город…

В Киеве придумали новый дизайн для главной елки страны

Организаторы праздничных торжеств в украинской столице сделали выводы после волны критики дизайна новогодней елки, которая украшала Софийскую площадь при встрече 2021 года. Шляпа чародея совершенно не понравилась большинству украинцев, поэтому в этом году решено украсить главную елку страны в рождественской тематике. Рядом с новогодней красавицей установят шатер и вертеп.

Жителям и гостям Киева наглядно продемонстрируют историю рождения Иисуса Христа. Шатер украсят 60-метровой праздничной иллюминацией. Вертеп будет состоять из 38 фигурок святого семейства и тематическим панно.

"И, как и в прошлом году, это будет очень уютно. И люди, которые подходили прямо под елку, казалось, что они приходили почти в церковь. Поэтому сам праздник будет ощутим. И рождественские мелодии добавят какой-то другой энергии именно этому святому месту", - рассказал президент компании Folk Ukraine, которая отвечает за организацию новогодних праздников в столице, Игорь Добруцкий.

В Киеве придумали новый дизайн для главной елки страны

Резиденцию Санты-Доброчара решено переместить за город, вместе с волшебником-исследователем переедет и фестиваль. Для всех желающих приобщиться к празднованию установят аттракционы, выставку телескопов и метеоритов. Чтобы гости фестиваля могли запечатлеть счастливые мгновения на память, установят фотозону.

Напомним, Украина определилась с выходными и праздничными днями на Новый год и Рождество. Когда и сколько будут отдыхать украинцы на праздники?


Шевченко Лилия, Тудей

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