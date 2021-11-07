В Киеве выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека скончались

Среди умерших: 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет.

В Киеве за минувшие сутки выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека умерли.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 28 девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 125, в Дарницком - 111, и в Днепровском районе - 110 случаев", - отметил мэр.

В больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 234 137 жителей столицы.

Всего за период пандемии в Киеве 6 504 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 269 218.

Напомним, за субботу, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев COVID-19, летальных исходов – 449.