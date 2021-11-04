Кличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированного

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что от COVID-19 в столице умирают исключительно невакцинированные пациенты.

Об этом он рассказал депутатам городского совета во время сессии в четверг, 4 ноября.

"В Киеве на этой неделе - от 40 до 60 летальных случаев ежесуточно. За минувшие сутки, например, - 41 смерть, в том числе умер 8-летний мальчик. Более полутысячи госпитализированных за сутки, и большинство из них, к сожалению, в тяжелом состоянии. Я еще раз подчеркиваю, что 99% тех, кто попадает в больницы, это невакцинированные люди. И среди умерших от вируса ни одного вакцинированного", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что это самый лучший ответ тем, кто выступает против вакцинации.

Мэр также предупредил, что медицинская система столицы находится на грани коллапса, потому что заполнены практически все реанимации и 70% коек с подведенным кислородом.

Напомним, что в Украине вакцинированы от COVID-19 менее 20% населения. По данным ЮНИСЕФ, 42% украинцев, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы привиться при определенных условиях.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не желает этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. Почти четверть считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.