В Латвии мужчина взорвал авто, ранены двое полицейских

Водитель пытался скрыться от правоохранителей.

В Латвии мужчина взорвал авто, ранены двое полицейских
Фото: vp.gov.lv/lv

В Латвии мужчина взорвал свою машину при попытке побега от полиции. В результате взрыва пострадали двое правоохранителей, сообщили на сайте полиции.

В стране действуют ограничения на передвижение для предотвращения распространения коронавируса. Полицейские остановили автомобиль, чтобы выяснить причины передвижения мужчины.

Водитель сначала дал стражам порядка документы, не выходя из машины, но затем неожиданно закрыл окно и начал убегать, а также взорвал газовый баллон внутри авто.

Взрывной волной двух правоохранителей отбросило от авто, а самого водителя – из него. Полицейский попытался его задержать, но мужчина начал потасовку.

Пострадавшим правоохранителям все же удалось задержать мужчину.

Серьезные повреждения получил полицейский, он госпитализирован. Другой милиционер получил меньшие повреждения, водителю медицинская помощь не понадобилась.

С 21 октября по 15 ноября в Латвии действуют жесткие противоковидные ограничения, предусматривающие комендантский час с 20 по 05.

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