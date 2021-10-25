Похищенную во Львове девятимесячную девочку нашли в селе возле Каменец-Подольского

Похищенную во Львове девятимесячную девочку полицейские разыскали на Хмельнитчине. Ребенок не пострадал, девочку обследуют медики.

Фото: полиция Львовской области

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, в розыске похищенной девочки были задействованы полицейские Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

"23 октября в полицию поступило сообщение от 34-летней жительницы Львова об исчезновении ее девятимесячной дочери. Как предварительно установили правоохранители, ребенок был похищен, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки - 31-летний житель Тернопольской области", - рассказали в полиции.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Утром 25 октября полицейский офицер Смотрицкой общины Дмитрий Ильин установил местонахождение разыскиваемых ребенка и мужчины, причастного к ее похищению - в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области. На место происшествия немедленно прибыли полицейские Львовской области и другие, задействованные в розыске. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

Вскоре суд изберет меру пресечения мужчине, причастному к похищению ребенка. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Фото: полиция Львовской области

В поисково-спасательной волонтерской ассоциации SARVA, волонтеры которой тоже были привлечены к розыску, рассказали, что полиция задержала жителя Подволочиска Юрия Лукача, пишет ZAXID.NET.

По данным волонтеров, после огласки информации об исчезновении Виктории Нечаевой, в воскресенье, 24 октября, поступила информация от очевидцев, которые видели Юрия Лукача с ребенком в маршрутке. Он направлялся из своего родного поселка Подволочиск Тернопольской области в Каменец-Подольский.

Фото: полиция Львовской области