Облік військовозобов'язаних: чи мають на нього ставати переселенці

Через військове вторгнення Росії багато Українців покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). В Україні діють нові правила військового обліку, які стосуються і військовозобов’язаних чоловіків-ВПО. Видання НВ розповіло , чи мають переселенці ставати на військовий облік за новим місцем проживання.

Як чоловіку-ВПО стати на військовий облік

Відповідно до правил обліку військовозобов'язаних, чоловіки-ВПО після зміни місця проживання протягом тижня мають з’явитися в ТЦК за місцем нового проживання та стати на військовий облік.