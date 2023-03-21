Облік військовозобов'язаних: чи мають на нього ставати переселенці

Спочатку необхідно стати на облік, як ВПО.

Облік військовозобов'язаних: чи мають на нього ставати переселенці

Через військове вторгнення Росії багато Українців покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). В Україні діють нові правила військового обліку, які стосуються і військовозобов’язаних чоловіків-ВПО. Видання НВ розповіло, чи мають переселенці ставати на військовий облік за новим місцем проживання.

Як чоловіку-ВПО стати на військовий облік

Відповідно до правил обліку військовозобов'язаних, чоловіки-ВПО після зміни місця проживання протягом тижня мають з’явитися в ТЦК за місцем нового проживання та стати на військовий облік.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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