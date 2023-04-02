Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку

Це стосується деяких категорій осіб.

Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку

Через повномасштабну військову агресію Росії в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Але деякі особи можуть бути виключені з війського обліку з певних причин. На порталі «Дія» розповіли, кого можуть включити з військового обліку.

Хто підлягає виключенню з військового обліку в Україні

Виключенню з військового обліку у ТЦК (ЦУ або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:

  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • досягли граничного віку перебування в запасі;
  • припинили громадянство України;
  • були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;
  • померли.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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