Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку

Через повномасштабну військову агресію Росії в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Але деякі особи можуть бути виключені з війського обліку з певних причин. На порталі «Дія» розповіли , кого можуть включити з військового обліку.

Хто підлягає виключенню з військового обліку в Україні

Виключенню з військового обліку у ТЦК (ЦУ або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які: